تطعيم 89 ألف مواطن في جنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المواطنين يقبلون مراكز التطعيم للقاح فيروس كورونا على مستوى كافة مدن المحافظة، وعددها 6 مراكز، مع توفير 7 سيارات متنقلة للتطعيم، تسهيلًا على المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا مواطني الوديان والتجمعات البدوية.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم السبت، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى مدن المحافظة بلغ 89 ألفًا و565 شخصًا، بينهم 88 ألفًا و528 مواطنًا، و1037 من الفرق الطبية.

وأوضح أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في المراكز الثابتة بلغ 80133 مواطنًا، و8395 مواطنًا في السيارات المتنقلة.

وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، خصصت 4 مكاتب صحة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا واستخراج شهادات معتمدة بالتطعيم، وهى مكاتب صحة رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ونويبع، لافتًا إلى أن استخراج الشهادات مقصور على المواطنين الذين سبق لهم تناول جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة، لحين وصول اللقاحات الجديدة.

جدير بالذكر أنه يجري استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، وأن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، و شهادات تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته، وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.