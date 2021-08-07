مستشار الرئيس: دول متقدمة أصيبت بـ«موجة رابعة» من كورونا رغم التطعيمات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بدأت تنتشر في بعض الدول بشكل كبير، بينها دول متقدمة جدًا، ودول أخرى أعطت اللقاحات بكميات كبيرة لمواطنيها، وهذا يُعني أن العالم دخل مرحلة الموجة الرابعة من وباء كورونا.

الدولة المصرية تهتم بمنظومة التطعيمات للوقاية من جائحة كورونا

وشدد «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية مفيدة شيحة، على شاشة «سي بي سي»، أن الدولة المصرية وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديهم اهتمام كامل بمنظومة التطعيمات ضد فيروس كورونا، وكان هناك أولويات للحصول على التطعيم وتم إعطائهم بنجاح.

الفئات ذات أولوية الحصول على لقاحات كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الكوادر الطبيبة كانت في مقدمة الفئات الأولى بالحصول على اللقاحات، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة، والمسنين، وهذه الترتيبات تم وضعها بطريقة علمية دقيقة، كون هذه الفئات هي الأكثر عرضة للمشكلات أو التداعيات أو الفشل التنفسي الذي ينتج عند الإصابة بفيروس كورونا.

لقاحات الانفلونزا الموسمية تتغير سنويًا نظرًا للتحورات

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الفيروسات لديها قدرة كبير على التحول والتحور، وهذه ليست ظاهرة جديدة، بل معروفة، كما أن الانفلونزا الموسمي يحدث فيه تحول وتحور، حيث تقوم بإنتاج سلالة جديدة تتفادى او تحاول التغلب على قوة مناعة الجسم البشري والجهاز التنفسي، لذلك نجد هناك لقاح للإنفلونزا الموسمية متغير سنويا.