بزيادة 7 آلاف جنيه.. قائمة أسعار سيارتي إم جي HS وMG6 خلال أغسطس

خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار عدد من السيارات الملاكي موديل العام الجاري داخل السوق المحلية بسبب «الأوفر برايس»، ومن ضمن القائمة طرازي (أم جي HS وأم جي 6)، حسب ما أعلن عنه عدد من الموزعين، حيث وصلت الزيادة السعرية على طراز «إم جي 6» إلى 5 آلاف جنيه، فيما وصلت الزيادة السعرية على طراز «أم جي HS» إلى 7 آلاف جنيه.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار طرازي (إم جي HS وإم جي 6) وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارتين.

إم جي HS موديل 2021

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ3 فئات مختلفة التجهيزات.

-الفئة الأولى بسعر 411.990 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 416.990 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 421.990 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.6 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

إم جي 6 موديل 2021

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 292.990 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر307.990 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر322.990 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 327.990 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 9.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.