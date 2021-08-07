«المهندسين» تعلن تفاصيل بناء نادٍ وأبراج سكنية للأعضاء ببني سويف (صور)

وضع المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمهندس محمد ثروت، رئيس نقابة مهندسي بني سويف، حجر الأساس لمقر نادي المهندسين بشرق النيل.

هيئة المجتمعات العمرانية

وقال بيان عن نقابة المهندسين، إنه تم تخصيص نادي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء نادي رياضي اجتماعي للنقابة بمساحه 4.9 فدان بالحي الترفيهي، وجاري حاليا إعداد الرسومات المعمارية.

أبراج المهندسين

وتابع بيان النقابة: «ثم توجه النقيب والمحافظ والوفد المرافق لهما لوضع حجر الأساس لمشروع أبراج المهندسين- شرق النيل، وهو عبارة عن مشروع برجين سكنيين بمساحة 1000 متر مربع للبرج الواحد، وجارِ حاليا الانتهاء من استخراج التراخيص.

كما افتتح النقيب والمحافظ أيضا نادي المهندسين بكورنيش النيل، بعد تطويره على مساحة 8500 متر مربع، يشمل مبنى إداري ومبنى اجتماعي ومطعم وكافيتريا وملعب خماسي وصالة رياضية وحمام سباحة سخن وبارد وقاعة تدريب.

وقالت النقابة، في بيان سابق اليوم، إن نقيب المهندسين بحث خلال لقائه محافظ بني سويف، التعاون المشترك بين النقابة والمحافظة، كما ناقش اللقاء عددا من الموضوعات، مثل ملف التصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة.

وشهد وضع حجر الأساس وافتتاح النادي كل من المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس حسن عبد العليم، الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.