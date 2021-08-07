نقيب المهندسين يبحث مع محافظ بني سويف اشتراطات البناء الجديدة «صور»

قال المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إن المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، سوف يقوم اليوم بوضع حجر الأساس لنادي بني سويف الجديدة، وكذلك أبراج المهندسين بالمحافظة.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وأوضح بيان صادر عن النقابة، أن المهندس هاني ضاحي، التقى صباح اليوم، المهندس محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وناقشا آليات التعاون بين المحافظة ونقابة المهندسين، في عدد من الملفات، على رأسها ملف التصالح في بعض مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

مشروعات مقابلة المهندسين

كما تناول اللقاء مناقشة المشروعات التي تهم نقابة المهندسين في المحافظة.

حضر اللقاء بلال حبشي، نائب المحافظ، والمهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس حسن عبد العليم، أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة الفرعية، والمهندس محمد ثروت، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ بني سويف درع النقابة لنقيب المهندسين، الذي قام بإهداء درع نقابة المهندسين للمحافظ.