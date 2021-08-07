«البحوث الفلكية» تكشف حقيقة نهاية العالم بسبب توهج البقع الشمسية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما يجرى تداوله بشأن نهاية العالم بسبب حدوث توهج للبقع الشمسية، هو مبالغة كبرى، «الخبر اللي منشور من ناسا مش دقيق أوي، وإحنا بدأنا قريبا في الدورة الشمسية رقم 25، ومع زيادة عمرها يزداد عدد البقع الشمسية والانفجارات، إلا أنها لم تكن مؤلمة لسكان الأرض كما تداول البعض».

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه وفي حالة وصول الموجات الكهرومغناطيسية للدورة الشمسية لدرجة 3 أو 4 بالقياس المخصص لذلك، يمكن أن تؤثر على وسائل الاتصالات وبرامج الفضاء التي تعمل في ذلك الوقت.

وأوضح أنه وفي حال حدوث ذلك بنفس الدرجة سيكون بعيدًا عن نطاق القاهرة الكبرى، لأنها على خط عرض 30 درجة، والانفجارات يمكن أن تحدث في الجزء الشمالي لأوروبا أي نصف الكرة الشمالي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحدث توهجا في البقع الشمسية، الإثنين المقبل، غير أنه لن يكون له تأثيرا سلبيا كما يزعم البعض.

وأضاف أن المجال المغناطيسي الناتج عن الشمس يتم رصده بشكل يومي، ولدنيا مرصدين لرصد المجالات المغناطيسية للشمس على مدار الساعة وبدقة عالية لرصد الانحرافات الشمسية، «مفيش نشاط ملحوظ متوقع على الأقل يوم الإثنين، والصورة حتى الآن في مسارها الطبيعي».