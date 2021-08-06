هاني الناظر يقدم نصائح مهمة لمواجهة الحر: بلاش الميكب تحت الشمس

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق بعض النصائح للمواطنين بسبب موجة ارتفاع درجات الحرارة وذلك في تصريحات تليفونية للإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مؤكدًا أن المشكلة ليست في ارتفاع درجة الحرارة ولكنها في ارتفاع درجة الرطوبة أيضًا، محذرًا أن ذلك يؤثر على الجلد أيضًا.

وقدم «الناظر»، بعض النصائح المهمة للمواطنين والتي نرصدها لكم كما يلي:

نصائح هاني الناظر لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

1-يجب ارتداء الملابس القطنية الخفيفة البيضاء ذات الألوان الفاتحة: «مينفعش في الجود ده أخرج بقميص أسود أو أزرق أو كحلي لانه بيحتفظ بالحرارة وانا عايز اقلل حرارة الجسم.

2-حذر من التجول والمشي والخروج في الفترة من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا خاصة فترة الظهيرة خاصة الساعة 12 ظهرًا تمثل أخطر الفترات من حيث ارتفاع درجة الحرارة وآشعة الشمس.

3- ارتداء قبعة أو غطاء رأس «برنيطة» أو شمسية لافتة أن ذلك يحمي الجلد من ضربة الشمس.

4- السيدات المحجبات لا يكتفوا بالطرحة نظرًا لأن الطرحة لن تمنع آشعة الشمس على الوجه ويفضل ارتداء طاقية رأس فوقها لحماية الوجه.

5- استخدام الكريمات الواقية من الشمس ويفضل شراء الكريمات الحماية المكتوب عليها 50+.

6- الإكثار من شرب المياه العذبة بما لا يقل عن 3 لترات ماء موزعين خلال 24 ساعة مؤكدًا أن المياة هي الحياة للجلد والشعر والكلى والكبد.

7- وضع المكياج والخروج تحت آشعة الشمس الحارقة يسبب تفاعل كيميائي ويتسبب ذلك في حدوث التهابات شديدة في البشرة.