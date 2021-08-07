«طالبان» تسيطر على مدن بأفغانستان وقصف أمريكي يستهدف مقاتليها

تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف «الناتو» من أفغانستان، تصاعدت حدة المواجهات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وأعلنت الحركة سيطرتها على ولايات في أفغانستان.

ومع تقدم حركة طالبان في 3 مدن أمريكية، وجهت قاذفات «بي 52» الأمريكية الاستراتيجية وطائرات «Specter» الحربية، ضربات استهدفت مسلحي حركة طالبان، بناء على أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

وأوضحت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة «تايمز» إن قاذفات «بي 52» وطائرات «أ سي 130» استهدفت المتمردين حول قندهار وهرات ولاشكار جار في ولاية هلمند.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعمل قاذفات «بي 52» من قطر، بينما انطلقت باقي المقاتلات من حاملة الطائرات الأمريكية النووية «يو إس إس ريغان» التي تتمركز حاليا في بحر العرب.

نائب الرئيس الأفغاني يقترح إعلان دولة عسكرية لمواجهة تصاعد هجمات طالبان

وفي السياق، قال إحسان نيرو، المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني، الجنرال عبد الرشيد دوستوم، اليوم السبت، إنه خلال اجتماعه بالرئيس الأفغاني أشرف غني، اقترح الجنرال إعلان أفغانستان دولة عسكرية مع تصاعد هجمات حركة طالبان المتمردة.

ووفقا لوكالة أنباء «خامه برس» الأفغانية، على موقعها الإلكتروني، التقى دوستم بغني في القصر الرئاسي في العاصمة كابول، وناقشا الوضع الأمني في الأقاليم الشمالية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نيرو، أن دوستم لديه عدد من الخطط الأمنية الفعالة، بما فيها إعلان الدولة العسكرية التي تم الترحيب بها من قبل الحكومة الأفغانية.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان القصر الرئاسي عن اجتماع غني ودوستم، جاء فيه أنهما ناقشا الوضع الأمني، لكن لم يذكر شيئا عن إعلان الدولة عسكرية، كما أشار البيان إلى أن دوستم، أكد على دعمه للقوات الأمنية والعسكرية، داعيا إلى وحدة وطنية لدعم القوات الأفغانية.

فيما دانت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم السبت، الهجوم العنيف الذي تشنه حركة طالبان على عدد من المدن الأفغانية، الذي قاد لسيطرتها على مدينة زرنج عاصمة محافظة نمروز، وكذلك الهجوم على شبرغان، عاصمة ولاية جوزجان.

وبدأ انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، مطلع مايو الماضي، ومن المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.