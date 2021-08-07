تعرف على أسعار ومواصفات سيارات جيتور موديل 2022

شهد سوق السيارات خلال الأسابيع الماضية، طرح سيارة suv الرياضية «جيتور صيني» التابعة للعلامة التجارية «شيري» في سوق السيارات بمصر، ويبحث هواة اقتناء السيارات الرياضية عن أسعار ومواصفات سيارات جيتور موديل 2022، حيث بلغ سعر السيارة من الفئة الأولى 309.8 ألف جنيه، فيما سعرت الفئة الثانية Luxury بنحو 344.8 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك خلال السوق المحلية.

ومن المعروف أن السيارة جيتور، تنتمي إلى السيارات الرياضية، متعددة الاستخدامات SUV، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

أسعار ومواصفات سيارات جيتور

ونشر وكيل السيارة جيتور عن أسعار ومواصفات سيارات جيتور موديل 2022، حيث تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ متر، في غضون 10 ثوانٍ.

وسجلت السيارة مواصفات خارجية كالآتي:

الطول: 4720 مم

العرض: 1900 مم

الارتفاع: 1695 مم

سعة الشنطة الخلفية: 1260 لترا

مواصفات السيارة جيتور

كما أعلن الوكيل، عن مواصفات السيارة جيتور، حيث تأتي الفئة الأولى منها مزودة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ومنها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، أنظمة مساعدة عن صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، وعجلة القيادة كهربائيًا».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومكييف هواء مع وجود فتحات تكييف خلفية، وزجاج كهربائي، ولوحة عدادات رقمية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية.

وأكد عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات، أن السيارة جيتور تشبه السيارات الرياضية الأوروبية واليابانية، وأنها بالنسبة إلى سعرها فهي مرغوبة في السوق المصرية.

سعر جيتور X70

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 10 بوصة، وبلوتوث، ومدخل USB، وخاصية التحكم في مستوى الصوت والراديو عبر عجلة القيادة، وعدد 6 مكبرات صوتية).

ودعمت طرازات «جيتور X70» – الفئة الثانية- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى بخاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، ومقاعد من الجلد، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، و مسند يد خلفي، ومرايا داخلية بخاصية التعتيم، وقفل مركزي، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي، معتم، وأضواء نهارية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائية، و فتحة سقف بانوراما، وغيرها.