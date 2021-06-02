أسعار السيارات الجديدة في مصر.. ارتفاع متوقع في يوليو لـ3 أسباب

توقع عاملون في سوق السيارات المصري، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر مطلع يوليو المقبل، بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالفترة الحالية، تزامنا مع استمرار تداعيات فيروس كورونا، وفقا لموقع مباشر.

أسعار السيارات الجديدة في مصر مرشحة للارتفاع

وأرجع تجار، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر لـ3 أسباب، أولها نقص السيارات الواردة من الخارج تزامنا مع حالات الإغلاق الموجودة في المصانع عالميا بسبب فيروس كورونا المتحور، فضلا عن وجودة زيادة تصل لـ3 أضعاف في سعر شحن السيارة من الخارج، وآخرها زيادة المبيعات في الربع الأول من 2021، ما يعزز بدوره فرص استمرار الإقبال.

وقال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، إنّ السوق يضغط على أسعار السيارات الجديدة في مصر، ويشهد حالة متقلبة في السوق المصري حاليا بسبب التغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية بسبب أزمة كورونا.

سعر شحن السيارة زاد 3 أضعاف

وذكر سعد، أنّ هناك زيادة في سعر شحن السيارة الواحد بواقع 3 أضعاف، لتسجل حاليا 1300 دولار بدلاً من 400 دولار قبل حالات الإغلاق المفروضة على دول أوروبية وآسيوية مصنّعة للسيارات.

ولفت سعد، إلى أنّ الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في أسعار السيارات الجديدة في مصر، بسبب نقص المعروض وتراجع الوارد من الخارج، مشيرا إلى أنّ زيادة الإقبال تعزز فرص استمرار الارتفاع في السعر.

زيادة الطلب ترفع سعر السيارة 5%

من جانبه، توقع أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر خلال يوليو المقبل بنسبة لا تقل عن 5% بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب على السيارات، خاصة ذات الفئة السعرية المتوسطة التي تتراوح أسعارها بين 250 ألفا إلى 400 ألف جنيه.

وأكد أبوالمجد، أنّ السوق لا يزال يشهد حالة من الغموض، وهناك تقلبات في أسعار السيارات، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في أسعار السيارات في مصر بسبب التغيرات في حركة الشحن وإغلاق المصانع.

وعن ظاهر «أوفر برايس»، قال أبوالمجد إنّ «أوفر برايس» سيستمر حتى نهاية العام، طالما المعروض من السيارات لا يلبي حجم الطلب، موضحا أنّ قيمته تتراوح بين 20 إلى 200 ألف جنيه حسب نوع السيارات والفئة السعرية.

وأكد أبوالمجد، أنّ نقص السيارات تعاني منه جميع دول العالم، الذي ينتج نحو 91 مليون سيارة، مشيرا إلى أنّ ثلث هذه الكمية ينتج في الصين، وهي شريكة في أكثر من 80% من مواد تصنيع السيارات، وبسبب انخفاض الإنتاج من الصين بنسبة 50% حدث تأثر في الأسواق.