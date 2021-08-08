عودة إصابات كورونا للارتفاع في بريطانيا.. ومسؤول: لن نعود للإغلاق

عادت إصابات فيروس كورونا للارتفاع مرة أخرى فى بريطانيا، ورغم تسجيل المملكة المتحدة 28 ألفا و612 إصابة و103 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكد المستشار العلمي للحكومة البريطانية نيل فيرجسون، أنه من غير المرجح أن تحتاج البلاد إلى المزيد من إجراءات الإغلاق العام في المستقبل.

وقال المستشار العلمي للحكومة البريطانية، السبت، إن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستزداد مجددا في بريطانيا، لكن من غير المرجح أن تحتاج البلاد إلى المزيد من إجراءات الإغلاق العام في المستقبل.

وأضاف «فيرجسون» في تصريحات -نقلتها صحيفة «إندبندنت» البريطانية- أنه من المرجح أيضا أن ترتفع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا كل عام عن الذي يسبقه، خاصة خلال فصل الشتاء، مع استمرار سكان العالم تعلم التعايش مع المرض الجديد.

وتابع أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كان لها دور كبير في تغيير العلاقة بين المصابين بالفيروس وحاجتهم للمستشفيات.

وسجلت المملكة المتحدة 28 ألفا و612 إصابة و103 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر تلفزيون سكاي نيوز، السبت، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في البلاد بلغ 130 ألفا و281 حالة، فيما تم منح 35 ألفا و665 جرعة أولى من اللقاح المضاد للفيروس، و162 ألفا و827 جرعة ثانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالكامل إلى 39.2 مليون شخص.

ورفعت «ويلز» البريطانية، معظم قيود مكافحة الفيروس، لتنتقل المقاطعة إلى مستوى التأهب صفر، كما أنه بإمكان أماكن الأعمال والمقرات أن تفتح أبوابها مجددا بعد أن دام إغلاقها نحو 17 شهرا، فضلا عن أنه لا يوجد حد قانوني لعدد الأشخاص الذين من حقهم الاجتماع في أماكن مغلقة، لكن ستظل أقنعة الوجه مطلوبة في المواصلات العامة والمتاجر حتى نهاية العام الجاري على الأقل مع المحافظة على التباعد الاجتماعي.