سلالة جديدة لكورونا في بريطانيا.. ماذا حدث في الفيروس الأصلي؟

لا يزال العالم في صراع مع السلالة الهندية لفيروس كورونا أو ما يعرف بمتحور «دلتا»، حتى أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

16 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

ونقلا عن صحيفة«miror» البريطانية، نقلا عن مختصين في بريطانيا أنه حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 الجديدة في جميع أنحاء البلاد، ومعظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج، ويقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

وفي ظل الحديث عن اكتشاف السلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، يراقب العالم بحذر شديد تطورات الوقع الخاص بـ«كوفيد 19»، وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا والمعروفة باسم «دلتا»، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، هي السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

الفرق بين الطفرة والسلالة الجديدة

«الطفرة والسلالة الجديدة»، مصطلحات يتم تداولها بكثرة الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، فما هوالفرق بين تلك المصطلحات؟.

هناك نوع فيروس أحادي الشريط الوراثي وهو النوع الذي يتعرض إلى طفرة أكثر من الفيروس ثنائي الشريط الوراثي، وفيروس كورونا ذات شريط أحادي، وبحسب الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، فإن هذا تسبب فيما يطلق عليه «طفرة» والمقصود بالطفرة هو تغير في وضع الجينات وتغير صفات أو سمات الفيروس: «الفيروس الثنائي لو حصل تغير في أحد الشريطين التاني بيصلح التغيير ولو كان فيروس أحادي الشريط بيتعرض للتغيير أكتر من النوع التاني»، بحسب تعبيره.

فيروس كورونا تعرض لطفرات بالفعل، بحسب تصريحات شاهين لـ«الوطن»، وبالتالي تغير قدرته على سرعة الانتشاروالعدوى.

شاهين: السلالة الجديدة تغير في العضو النشط للفيروس

أما مصطلح السلالات الجديدة يعني حدوث تغير في العضو النشط للفيروس نفسه، وهو النتوءات البروتينية الشوكية وهذه البروتينات دورها أنها تكون أشد التصاقا وارتباطا بمستقبلات الخلايا البشرية، وبحسب قول أستاذ الفيروسات، هذا يجعلها ترتبط بأي خلية إنسانية تقابلها.

وضرب شاهين مثالا على ذلك قائلا: «كورونا مكانش بيصيب الأطفال ودلوقتي بيتصابوا، وده بسبب تغير حالة العضو النشط في الفيروس».