«أمر ملكي».. العاهل السعودي يعفي مستشار أمانة مجلس الوزراء من منصبه
تعيين أحمد الخليفي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة
كتب:
وكالات
11:35 م | السبت 07 أغسطس 2021
الملك سلمان
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم السبت، عن أمرين ملكيين أصدرهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من منصبه، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر صفحتها على «تويتر».
#عاجل#أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.#واس pic.twitter.com/nf5Z0kO8ic— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 7, 2021
ونص الأمر الملكي الثاني، على تعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.
ونصت الفقرة الثانية من الأمرين الملكيين، على أن «يبلغ به الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
#عاجل#أمر_ملكي: يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.#واس pic.twitter.com/cPcr2DMoAW— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 7, 2021