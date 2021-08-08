بعد ضبط 2 طن لحوم فاسدة.. تحذيرات من سندوتش الحواوشي «أبو 5 جنيه»

انتشرت خلال الفترة الماضية بكثافة، كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر مع بائعي الحواوشي وسندوتشات الكبدة والسجق في الشوارع والميادين العامة، كان آخرها ضبط 2 طن لحوم فاسدة، وذلك وسط تحذيرات من الإقبال عليها من جانب استشاري التغذية الدكتور محمد سامي حيث أكد لـ «الوطن»، أنه يجب على المواطنين تناول الطعام والوجبات السريعه من أماكن موثوقة.

وأكد «سامي»، في تصريحاته لـ «الوطن»، أنه لا يستطيع المواطن العادي التفرقة بين الحواوشي الفاسد والصالح للاستخدام، بسبب كثرة البهرات والإضافات التي يتم دمجها مع اللحوم، وغالبا جميع الحواواشي الذي لا يتجاوز سعره 5 جنيهات يكون فاسدا.

وقال عدد من أعضاء شعبة الجزارين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن اللحوم المجهولة التى انتشرت بالمطاعم يتم فرمها مع اللحوم المستخدمة في الحواوشي، حيث قام عدد من المواطنين بالذبائح الأيام الماضية بكثرة.

وتابع الجزارون تحذيرهم موضحين أن انتشار ظاهرة بيع رغيف الحواوشي بسعر 5 جنيهات على المقاهي وعربات الكبدة ومواقف السيارات، تستدعي الشك في مصدر وطبيعة اللحوم المقدمة، لأنه لا يعبر عن الحقيقة، ويجب على المواطنين اتخاذ الحذر وعدم الأكل من أماكن غير موثوقة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المسؤول عن مطعم وجبات جاهزة بالقاهرة، لحيازته قرابة 2 طن مقطعات دواجن – برجر فاسدة، تمهيداً لطهيها وتقديمها للجمهور، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسؤول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (مقطعات الدواجن - البرجر) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومُعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث، وألقى القبض على (المدير المسؤول) وضبط كمية قدرها (1,900 طن مقطعات دواجن - برجر) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وبمواجهته اعترف بما نُسب إليه وتولت النيابات المختصة التحقيق.