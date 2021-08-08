رشوان توفيق: تلقيت نبأ وفاة دلال عبدالعزيز كخنجر استقر في قلبي

وصف الفنان رشوان توفيق، لحظة سماعة نبأ وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، بمثابة خنجر دخل في قلبه وصدره، فذكر أنه كان يعمل معها منذ أن كانت فنانة صغيرة، «في أحد الأعمال قالتلي أنا بحب سمير غانم وهاتجوزه قلتلها إنتي الفرق بينك وبينه 20 سنة، قالت لأ أنا بحبه، وشاء ربنا أن يتزوجا»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري».

رشوان توفيق عمل مع الراحلة دلال عبدالعزيز في إحدى المسرحيات

وأضاف «توفيق»، أنه عمل مع الراحلة دلال عبدالعزيز في إحدى المسرحيات، وسافر معها إلى لبنان، «دي ممثلة كبيرة، وشاهدت رؤيا لها كانت ترتدي فيها فستانا أخضر وقلت لرجاء الجداوي، على الرؤيا وهي دليل أن لها مكانة عند ربنا في حتة الدين، وطلبت منها أن تبلغها بالرؤيا وبقت تتصل بيا باستمرار»، موضحًا أن الراحلة تواصلت معه ذات مرة وقال له إنها علمت في أحد البرامج أنه يقرأ يوميًا جزءا من القرآن.

حياة دلال عبدالعزيز كانت دراما

وتابع: «قالت لي سمعت أنك بتقرأ جزء كل يوم من القرآن، أنا كمان هقرأ جزء، وبعدها بفترة اتصلت بي وقالت إنها أصبحت تقرأ جزئين»، مؤكدًا أن لها مواقف إنسانية جميلة جدًا، ولم تر أحدا مر بظروف صعبة إلا وكانت معه، فحياة دلال عبدالعزيز كانت دراما، داعيًا المولى عز وجل أن يُصبر بناتها، إذ أن وفاتها كانت بعد وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم بأسابيع قليلة، «يا رب يجعلها في مقام عالي».

بكى بكاءً شديدًا عندما سمع خبر رحيلها

وأردف الفنان، أنه بكى بكاءً شديدًا عندما سمع خبر رحيلها، «البقاء لله في دلال كانت إنسانة طيبة ومؤمنة وفيها كل الصفات الطيبة، وأنا أعرف دلال من وهي ممثلة صغيرة، أنا بكيت أول ما سمعت بالخبر، لأنها إنسانة طيبة ورقيقة جدًا وفي كل المواقف الصعبة لأي فنان أجد دلال موجودة».