رشوان توفيق: «دلال» زارتني في المنام لابسة أخضر ووشها منور

وصف الفنان القدير رشوان توفيق الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بـ«الصالحة العابدة والمتدينة»، مؤكدًا أنها كانت تنافسه في قراءة القرآن الكريم يوميًا.

وأشار توفيق، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سبق أن رأى دلال عبدالعزيز في رؤيا طيبة خلال نومه، وكانت ترتدي خلالها فستانًا أخضر «ووشها منوّر برحمة ربنا»، متابعًا: «وقتها اتصلت بالفنانة رجاء الجداوي، وحكيت لها عن الرؤية، لقيت دلال بتكلمني وحكيت لها، وسألتني: انت بتقرأ كام جزء في القرآن؟ وبدأت تدخل معايا في سباق الورد اليومي».

رشوان توفيق: دلال عبدالعزيز كانت تنافسني في قراءة القرآن

واستطرد: «دلال عبدالعزيز كانت تتصل تطمئن عليّ، وتقول لي انت بتقرأ كام جزء في اليوم؟ أنا بأقرأ جزأين يوميًا من القرآن الكريم، ومش كده بس لأ دي كمان كانت بتقف عند كلمات معينة في القرآن وتعرف تفسيرها وتقول لي وتنبهني، وبقيت أعمل زيها وأركز في الآيات بتمعن، طول عمرها إنسانة متدينة ومُسبّحة وعابدة ومصلية، قلبي وجعني عليها، وإن شاء الله ربنا هيرفعها درجات عالية في السماء لنقائها وطيبتها».

وأكد الفنان القدير أن خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بمثابة تلقي طعنة بالسكين في صدره: «أنا مش مصدق والله، لكن ماتغلاش على ربنا، إنسانة جميلة وصالحة، قلبي وجعني عليها كأني أخدت سكينة في صدري، ربنا يرفعها درجات عُليا».

رشوان توفيق: وفاة دلال عبدالعزيز وجعت قلبي كانت إنسانة صالحة

واستطرد: كنت بسأل عن دلال عبدالعزيز من خلال بنتها دنيا، كلمتها وكانت بتقول لي بتتحسن ببطء، الحقيقة دلال إنسانة طيبة وعابدة وصالحة ومتدينة.

وأضاف قائلاً:« سبحان الله شوفي دلال عبدالعزيز راحت لجوار ربها بعد شهور قليلة من وفاة زوجها سمير غانم، إيه علاقة الحب الروحية اللي كانت بينهم دي؟ في الجنة إن شاء الله، ربنا يصبّر البنتين إيمي ودنيا».