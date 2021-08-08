نشرت أغنية لحماقي.. منى زكي في مرمى الانتقادات بسبب دلال عبدالعزيز

تعرضت الفنانة مني زكي، لانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها «استوري»، من داخل سيارتها عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، أثناء استماعها لإحدى أغنيات الفنان محمد حماقي.

وتركزت الانتقادات علي عدم مراعاة مني زكي لحالة الحزن التي تخيم علي الوسط الفني، بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، ما دفع «زكي» لحذف الـ «استوري» بعد دقائق من نشرها له.

وتوفيت دلال عبدالعزيز، صباح أمس السبت، داخل أحد المستشفيات الحكومية بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا.

وستشيع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير طنطاوي، ظهر اليوم الأحد، وسيتم دفنها إلي جوار جثمان زوجها الفنان الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.