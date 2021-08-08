بعد وفاة دلال عبدالعزيز.. لبلبة باكية: قلبي واجعني على دنيا وإيمي

حالة كبيرة من الحزن تخيم على الوسط الفنى بأكمله بعد رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد صراع لفترة طويلة مع المرض، ومكوثها فى المستشفى لأكثر من مئة يوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة لبلة واحدة من الفنانات التى انهارت فور تلقيها خبر وفاة زميلتها الفنانة دلال عبدالعزيز، والتى قالت فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» «اتصدمت كان عندى أمل تخف وترجعلنا بس قدر ربنا مش قادرة أمسك نفسي من البكا».

وتابعت الفنانة لبلبة قائلة بأنها فور تلقيها الخبر دون أى تفكير ركبت سيارتها وقادتها من الساحل الشمالي حتى وصلت إلى القاهرة من شدة الحزن على وفاة صديقتها.

وأضافت «قلبي واجعنى على بناتى دنيا وإيمي سمير غانم جدا لأن بجد هما زى بناتى ربنا يصبرهم وأحنا جنبهم وهنقف معاهم».

وأكدت الفنانة لبلبة بأن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كانت تتميز بالجدعنة وتقف بجانب كل الأشخاص فى الحزن وفى الفرح، وتسأل على كل أصدقائها دائما.