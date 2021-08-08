هند رستم في «هوليوود».. رأي نجمة الشرق في تصنيفها «ممثلة إغراء»

كانت محل اهتمام الصحافة الهوليودية في تسعينيات القرن الماضي لأسابيع عديدة، وكتب عنها معظم النقاد والصحفيين المهتمين بالفن في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لعمل جديد قدّمته، حيث اعتزلت قبل هذا الوقت بسنوات ليست بقصيرة، لكن كون هند رستم، التي تحل اليوم الذكرى العاشرة لوفاتها، النجمة العربية الوحيدة التي حلّت ضمن كتاب عالمي تحدّث عن ملكات الإغراء في سينمات العالم.

هند رستم إلى جانب مارلين مونرو وبريدجيت باردو

الكتاب الذي قدّمه النقاد والصحفيين الأمريكيين، تضمّن فصولا عن ملكات الإغراء في السينما الأمريكية، وعلى رأسهن مارلين مونرو وريتا هيوارث، ثم قرر النقاد ضمّ فصول أخرى لكتابهم عن ملكات الإغراء في سينمات العالم، حيث جاءت هند رستم الفنانة العربية الوحيدة في الكتاب، بينما جاءت النجمة بريدجيت باردو كملكة الإغراء في السينما الفرنسية.

باب الحديد

لم تهتم مجلات وصحف هوليود بوجود هند رستم في كتاب «ملكات الإغراء فقط»، لكنها تحدّثت كذلك عن فيلم «باب الحديد» الذي قدّمته أمام يوسف شاهين وفريد شوقي، والذي كان يعرض آنذاك في مراكز ثقافية تابعة لمجموعة جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولفت أنظار النقاد والمهتمين بالفن، الذين أشادوا بالفيلم، واعتبروه الأهم في تاريخ السينما العربية.

رأي هند رستم في «ملكات الإغراء»

رأت هند رستم أنّ أدوارها في أفلامها التي جاوزت الـ100، لم تكن جميعها في دائرة «الإغراء»، وأكدت في حوار لصحيفة «الأهرام» عام 1997، أنّها قدّمت أدوارا متنوعة ومختلفة: «قدّمت للسينما المصرية أكثر من 100 فيلم، منها 8 فقط يمكننها أن نقولها إنّها أدوار إغراء، وأهمها دوري في (باب الحديد)، وهو الفيلم الذي شاهده النقاد الأمريكيين ومنها جاءت انطباعاتهم عني، عامة تقديرهم يسعدني، وشهادة أعتز بها، وسعيدة لأن هناك من يقيّم الأعمال الفنية ويقدّرها».

هند ممثلة إغراء مميزة وفنانة قديرة

أحد النقاد الأمريكيين، كان رأيه في هند رستم بحسب صحيفة «الأهرام»، أنّها لم تكن فقط ممثلة إغراء مميزة فقط، لكنها كانت كذلك فنانة قديرة على مستوى النجمة الإيطالية العملاقة آنا مانيان.