محمد حسان يهاجم «داعش» ويتبرأ من الدماء: أعداء الله «فيديو»

قال الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، إنّ من يستحل الدماء ويروج للقتل وذبح الأعناق باسم الدين «عدو للإسلام»، موضحا في فيديو بثّته قناة الرحمة الفضائية بعنوان «رد الشيخ محمد حسان على داعش فى قطع الرؤوس»، أنّ هؤلاء ليسوا بحاجة إلى دليل شرعي قرآني أو نبوي، بل بحاجة إلى حجر صحي وعلاج نفسي.

قضية داعش إمبابة

ويدلي الشيخ محمد حسان اليوم، بشهادته في قضية داعش إمبابة، والتي أدلي بشهادته فيها من قبل الشيخ محمد حسين يعقوب، بناء على طلب الدفاع وقرار المحكمة.

وفي إحدى حلقات برنامج «أين الحقيقة» الذي بثّته قناة الرحمة قبل نحو 6 سنوات، تلقى الشيخ محمد حسان سؤالا عن رأيه في انتشار بعض الجماعات التي تذبح باسم الدين، قائلا: «أستهل الجواب على هذه الشبهة الخطيرة، لأبين بها جمال هذا الدين، فالإسلام هو المنّة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض، فما بعث الله جل وعلا نبي ولا رسول إلا بالإسلام».

الشيخ محمد حسان

وتابع الشيخ محمد حسان: «أسأل العقلاء والمنصفين، هل يختار الله جل وعلا دينا ويرتضي دينا لجميع رسله وأنبياءه يستحل الدماء؟، ويروج للقتل ويدعو لسفك الدماء وذبح الأعناق وقطع الرؤوس؟، كما تقطع رؤوس الأغنام والأنعام، والله الذي لا إله غيره إن الذي يفعل ذلك باسم الإسلام، وإن الذي يقطع الرؤوس ويذبح الأعناق باسم الإسلام، لا يعرف شيئا البتة عن الإسلام، بل هو عدو للإسلام في أي زي ارتداه أو في أي مظهر خرج به، يريد أن يقدم بهذه الأفعال الشنيعة والجرائم الفظيعة الإسلام في أبشع صورة، ليستعدي الغربيين على هذا الدين وعلى أبناء هذا الدين في أي مكان وفي أي زمان».

حجر صحي

وأكمل الشيخ محمد حسان، قائلا: «هؤلاء لا يحتاجون الى دليل شرعي قرآني أو نبوي بل يحتاجون إلى حجر صحي وعلاج نفسي، أي عاقل هذا يتهم دين الرحمة، قال الله تعالى لرسوله (فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)، فلم يقل المولى اقتل أو اذبح او اقطع الرؤوس والأعناق، أنا أخاطب المسلمين هل استوعبتم معنى هذه الآية من قبل ؟ هل عشت مع هذا المعنى؟».