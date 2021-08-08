إصابة طفلة بلدغ عقرب ونقل طفلين للمستشفى لإصابتهما بتسمم في سوهاج

أصيبت طفلة بلدغ عقرب، بدائرة مركز سوهاج، ونُقلت للمستشفى العام للعلاج، كما أصيب طفلان بتسمم غذائي عقب تناولهما وجبة طعام منزلية، بدائرة مركز أخميم، ونقلا لمستشفى سوهاج العام.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بوصول الطفلة «دعاء. ا. م»، 9 سنوات، تلميذة، وتقيم مركز سوهاج إلى مستشفي سوهاج العام، مصابة بحالة إعياء إثر لدغ عقرب، وبسؤال والدتها «رضا. ع. م»، 38 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل لدغها عقرب، ما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقى مركز شرطة أخميم بلاغًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول «يوسف. م. ك»، 10 سنوات، تلميذ، و«محمد. م. ك»، 4 سنوات، ويقيمان بدائرة مركز أخميم، مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر، إثر تناول طعام فاسد، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدتهما «أسماء. س. ا»، 32 سنة، مدرسة، وتقيم بذات الناحية، أفادت بإصابة نجليها المذكورين عقب تناولهما طعام منزلي فاسد، ونفت الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.