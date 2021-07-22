إصابة ربة منزل بلدغ عقرب وطفلة تتناول قرصا طبيا بالخطأ في سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج، ربة منزل مصابة بلدغ عقرب، تم تقديم الإسعافات اللازمة لها، وصرح لها بالخروج، كما وصل للمستشفى طفل تعاني من حالة قيئ ولإعياء إثر تناولها قرصًا طبيًا بالخطأ، وتم تحويها لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج إشارة من مستشفي طما المركزي، بوصول «مشيرة. ف. ط» 25 سنه ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابه بحالة إعياء اثر لدغ عقرب، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤالها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنزل لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

كما تلقى مركز شرطة طما بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل «عبد الرحمن. م. ب. م»، 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز مصاباً حالة إعياء وقيئ، إثر تناول أقراص مجهولة، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي.

وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده «محمد. ب. م. م»، 44 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل تناول قرص طبي عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك. وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة بمركز طما للتحقيق.