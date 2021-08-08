السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا بعد اتهامات التدخل في أزمة تيجراي

أعلن السودان، اليوم، استدعاء سفيره لدى إثيوبيا، للتشاور، بعد اتهامات الأخيرة للخرطوم، بالتدخل في أزمة تيجراي، مشيراً إلى أن السودان يعاني من آثار النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي، وخاصة في ملف اللاجئين.

ونفى السودان الاتهامات الإثيوبية بالتدخل في النزاع بإقليم تيجراي، مؤكداً أن مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تهدف لتشجيع الأطراف الإثيوبية على حل أزمة تيجراي، سلميا، مشدداً على أن الاهتمام بحل أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي، يأتي من الحرص على الاستقرار الإقليمي.