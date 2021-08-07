«الكهرباء»: ندرس زيادة قدرات الربط مع السودان من 70 لـ 300 ميجاوات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه يوجد خطوط ربط كهربائية من مصر، مع الملكة العربية السعودية، والأردن، والسودان، مؤكدا على أن هناك دراسة لزيادة قدرات الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ 300 ميجا وات، وزيادة قدرات الربط مع الأردن من 450 ميجا وات لأكثر من 1000 ميجا وات، وهذا الأمر سيكون بوابة مهمة لتدعيم الربط مع العراق.

المتحدث باسم الكهرباء: وصلنا لتركيب 11 مليون عداد مسبوق الدفع .. ونعمل على التحول التدريجي الكامل

وفيما يتعلق بالعدادات مسبوقة الدفع، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، :"وصلنا لتركيب 11 مليون عداد مسبوق الدفع ومتبقى 27 مليون عداد تقليدي، ونعمل على التحول التدريجي".

وأشار إلى أنه يوجد خطط لتركيب 250 ألف عداد ذكى، وجارى تطوير قراءة العدادات القديمة لضبط الفواتير والاستهلاكات، مع تسهيل شحن العدادات مسبوقة الدفع لتكون بشكل إلكتروني من خلال الهواتف المحمولة، وهذا الأمر هدفه ضبط حساب الاستهلاكات الكهربائية، ومساعدة المواطن للتحكم في الاستهلاك الخاصة به، مشددًا على ضرورة متابعة المواطنين لحجم استهلاك الكهرباء أولا بأول.

الكهرباء : خط الربط الكهربائي مع الأردن يعمل بشكل منتظم دون أعطال

صرح مصدرمسؤول بالشركه القابضة لكهرباء مصر، بأن خط الربط الكهربائي مع الأردن يعمل بشكل منتظم دون أي عطل، كاشفًا عن أن سبب انقطاع التيارعن مناطق الأردن خلل في خط ناقل رئيس يتبع الدولة الأردنية.