«الري»: متابعة لحظية لارتفاع معدل فيضان النيل في السودان

توقعت وزارة الري والموارد المائية السودانية، وصول حجم فيضان النيل إلى 600 مليون متر مكعب من مياه النيل، بينما بلغ إيراد أمس 573 مليون متر مكعب عند محطة قياس الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بمنسوب 16.50 متر، وسجل نهر عطبرة 385 مليون متر مكعب، بينما سجل جبل الأولياء 78 مليون متر مكعب.

«الري» تبحث سيناريوهات فيضان النيل

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّ قطاعات الوزارة المختلفة تتابع لحظيا معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل، وهيدرولوجيا النهر، وقياس كميات المياه التي تصل إلى بحيرة السد العالي، كما تبحث السيناريوهات المختلفة لفيضان نهر النيل، مشيرا إلى أنّ لجنة إيراد نهر النيل تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

ارتفاع وارد مياه النيل إلى السد العالي في مصر

وأوضح وزير الري، أنّ الفترة الحالية تشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، ومن المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي خلال الأيام الحالية مع بدء السنة المائية أمس، ومن المبكر الحكم على حجم وشكل فيضان النيل، حيث ينتهي الفيضان في سبتمبر.

وفي سياق آخر، اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع مجموعة من الاستشاريين الهولنديين لمناقشة تنفيذ برنامج التعاون المقترح بمنحة من الحكومة الهولندية، والتعرف على احتياجات الوزارة فيما يخص الدراسات التطبيقية وتنفيذ مناطق ريادية لتطبيق المشروعات، بما يخدم محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 - 2037) وتحقيق استراتيجية الأمن المائي.

التعاون مع هولندا في الأبحاث التطبيقية بمجالات تأهيل الترع والري الحديث

وصرح عبدالعاطي في بيان صباح اليوم، بأنّ محاور برنامج التعاون تتضمن العديد من المجالات، مثل تأهيل الترع، والري الحديث، ومراقبة نوعية المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقييم وتحديث شبكة مراقبة آبار المياه الجوفية السطحية، ونمذجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة، واستخدام البرامج الحديثة لنمذجة إدارة وتوزيع المياه، وحزمة من الدورات التدريبية لبناء قدرات المتخصصين والباحثين في مجال إدارة المياه.

واستعرض الاستشاريين الهولنديين، النجاح الكبير الذي حققه الجانب الهولندي في التعامل مع موجة الفيضانات العارمة التي ضربت أوروبا الشهر الماضي، بأقل قدر من الخسائر.

يذكر أنّ التعاون بين مصر وهولندا يعود لأكثر من 40 عاما، منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي بين الحكومتين المصرية والهولندية، ويتم تبادل الخبرات بين الحكومتين في العديد من موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية.