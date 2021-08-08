حرائق كاليفورنيا تتمدد على مساحة «1807 كيلو» والإبلاغ عن 8 مفقودين

تمدد حريق «ديكسي» في شمال كاليفورنيا، ليصبح على مساحة 1807 كيلومترات مربعة، وجرى احتواؤه بنسبة 21% فقط، وقالت وكالة «أسوشيتد برس»، إنه جرى الإبلاغ عن أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في عداد المفقودين مع استمرار حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل وإحراق مجتمعات بأكملها، بينما يسعى رجال الإطفاء لاحتواء الحريق.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بلوماس، إنه تلقى تقارير عن ثمانية أفراد مجهولي المصير لهم صلة بحريق ديكسي، الذي امتد الآن، على مساحة 1807 كيلومترات مربعة، وأشار تقرير الوكالة الأمريكية إلى أن خمسة من المفقودين ينتمون إلى مدينة التعدين القديمة في جرينفيل، على بعد حوالي 257 كيلومترًا شمال ساكرامنتو، حيث دمرت النيران معظم وسط المدينة يومي الخميس والجمعة الماضيين، ودمرت 268 منزلًا وهيكلاً، وهددت ما يقرب من 14 ألف مبنى في شمال سييرا نيفادا.

وأصبح حريق الغابات يوم الجمعة الماضية، ثالث أكبر حرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، حيث انتشرت النيران وسط درجات حرارة عالية ورياح قوية، وفي غضون ذلك، تسببت حرائق الغابات في خسائر فادحة للسكان الذين فقدوا كل شيء أثناء فرارهم من اقتراب النيران السريع منهم، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الطقس الأكثر برودة وهدوءًا يمنح رجال الإطفاء فترة راحة هم في أمس الحاجة إليها، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية حتى نهاية اليوم، وقال رئيس أقسام رجال الإطفاء جيك كاجل: «نتوقع نفس السلوك الناري بالأمس، الذي كان معتدلاً إلى حد ما».

وقالت الوكالة الأمريكية، إن موسم الحرائق في كاليفورنيا يسير على الطريق الصحيح لتجاوز موسم العام الماضي، الذي كان أسوأ موسم حرائق في تاريخ الولاية المسجل مؤخرًا، ومنذ بداية العام، دمر أكثر من 6000 حريق أكثر من 3260 كيلومترًا مربعًا في الولايات المتحدة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الخسائر في نفس الفترة من عام 2020، وفقًا لأرقام الحرائق الحكومية.