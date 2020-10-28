إجلاء الآلاف من سكان منازل كاليفورنيا.. كيف يتم إطفاء حرائق الغابات؟

تجتاح حرائق الغابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية في هذا الوقت من كل عام، وتتسبب في سقوط عشرات القتلى، والتهام مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث أصدرت السلطات في الولاية الأمريكية، الإثنين الماضي، أمرًا بإجلاء نحو 60 ألف شخص من مدينة إرفاين غربي الولاية، مع انتشار حرائق الغابات التي اندلعت قبل يومين.

خلال الموسم الحالي، عانت كاليفورنيا من عدد قياسي من حرائق الغابات، ووفقا لبيان صدر عن قسم الغابات والحماية من الحرائق هناك، تم الدفع بـ4 آلاف رجل إطفاء لمكافحة 22 حريقًا بغابات الولاية.

واضطر الآلاف من سكان كاليفورنيا إلى الفرار من منازلهم هربا من حرائق الغابات بعدما أسفر حريق جديد في شمال الولاية عن مقتل 3 أشخاص.

كيف يتم إطفاء حرائق الغابات؟

يتبع المتخصصون خطوات محددة في إطفاء حرائق الغابات، تساعدهم في ذلك طائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع عال في الجو، وبها نحو 3 أشخاص، الطيار ومساعده ومراقب يكون على اتصال دائم بقوات الإطفاء الأساسية المتواجدة على الأرض لتلقي التعليمات وتنفيذها، حسب قول سامر عبد الغني، المصري المتطوع في الحماية المدنية "مطافئ" بسويسرا ويعيش بها منذ عدة سنوات.

تختلف طبيعة إطفاء حرائق الغابات عن إطفاء الحرائق العادية، ولا توجد قاعدة ثابتة في ذلك، وحسب تصريحات سامر، الذي شارك من قبل في إطفاء حرائق غابات لـ"الوطن" يتوقف الأمر على ارتفاع الغابات وأنواع الأشجار والبيئة والتربة الخاصة بها ما بين غابات استوائية وجافة وممطرة.

المياه والرمل عنصران أساسيان يستخدمهما رجال الإطفاء في إخماد حرائق الغابات، ويتم إحاطة الغابة بالكامل بالرمال أولا لمنع انتشار النار وامتدادها إلى الأراضي المجاورة، حسب قول المتخصص في الإطفاء في سويسرا.

الطائرة الهليكوبتر تحتوي على ونش إلكتروني لرفع مضخات المياه المستخدمة في إخماد النيران من خلال تحليقها في الجو على مسافات عالية، بالتنسيق مع رجال الإطفاء الأساسية على الأرض والذين يرتدون بدلة الحماية من الحرائق المصنوعة من مادة مقاومة لدرجات الحرارة العالية تصل إلى 1000 درجة، وخوذة من العاج الصناعي المقوى بالفولاذ، إلى جانب قفازات اليد المضادة للحرارة العالية وحذاء أو "بوط" مقوى بشريحة فولاذية مضادة للحرائق.

إلى جانب استخدام خراطيم المياه والرمال، يلجأ رجال الإطفاء إلى استخدام ثاني أكسيد الكربون لمنع زيادة الاشتعال، وحسب تعبير سامر، الطائرات الهليكوبتر تكون حركتها أسرع من المشاة على الأرض وتغطي مساحات واسعة من أعلى لدعم عمل رجال الإطفاء على الأرض.

نضال: يتم إحاطة المكان بشريط حاجز لمنع وصول أحد إليه

نضال معروف، قائد فوج بالدفاع المدني اللبناني، أكد في بداية حديثه ل"الوطن" أن الخطوة الأولى في التعامل مع حرائق الغابات هو إحاطة المكان بالكامل بحواجز وشريط مكتوب عليه"ممنوع الدخول" لمنع وصول أي فرد إليه باعتبارها منطقة خطر.

وبالخارج يقف عدد من عناصر الدفاع المدني في محيط مكان الحريق لمنع وصول أحد إليه، وبحسب وصف نضال، بعد تأمين المكان من الخارج تتولى فرق الدفاع المدني المتواجدين بالداخل إطفاء الحريق بواسطة المياه ومواد الإطفاء.