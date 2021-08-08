تفاصيل اختبار القدرات بشعبة العمارة بكلية الفنون الجميلة بالمنيا

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا عن خطوات اختبار القدرات لشعبة العمارة للعام الجامعي 2021/ 2022، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 أغسطس الجاري.

ويتضمن اختبار القدرات بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة ما يلي:

1- اختبار الرسم المعماري من 70 درجة، ويتم استخدام أقلام الرصاص فقط بدرجاتها.

2- التشكيل والابتكار من 30 درجة.

الأدوات المطلوبة:

1 - أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2 - أدوات هندسية مسطرة، مثلث، برجل.

3 - ممحاة رصاص «أستيكة».

4 - سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25 سم × 35 سم لاستعمالة أسفل ورقة الرسم (اختياري).

ويؤدى الطالب الاختبار في زمن ساعتين ونصف الساعة، وتتمثل شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص العمارة في حصول الطالب على نسبة 60%من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم المعماري- التشكيل والابتكار) كشرط لنجاح الطالب وحصوله على «لائق».

وكان الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أعلن عن بدء فرع مكتب التنسيق الرئيسي في تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، بكليات الفنون الجميلة (فنون، وعمارة)، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً علي سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات.

ووفرت جامعة المنيا 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات.

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