جامعة المنيا تطلق مبادرة لمواجهة الزيادة السكانية بالقرى الأكثر إنجابا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عن إطلاق مبادرة «أنت الأساس.. بتنظيمك بعملك» لمواجهة الزيادة السكانية من حيث المشكلة والعلاج، بداية من النصف الثاني من أغسطس وحتى أكتوبر 2021، مستهدفة عدة محاور لتنفيذها، تبدأ بعقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية والدينية لطلاب الجامعة، يحاضر فيها أساتذة وخبراء متخصصين، ويتبعها تنظيم زيارات ميدانية خدمية وتوعوية لأهالي القرى بالمحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتضم دورات تدريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لسيدات القرى، وعقد ندوات توعوية بالقوافل الطبية المتخصصة للصحة الإنجابية بالقرى الأكثر إنجابًا وأشد فقرًا.

وتنظم المبادرة الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، رئيس جامعة المنيا، تحت إشراف الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وقال رئيس الجامعة إن المشكلات المجتمعية التي تواجهها الدولة المصرية، ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، ولكنها مسؤولية مجتمعية متكاملة، تتضافر لها كافة الجهود لمواجهتها بجميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجامعات، التي تأخذ على عاتقها أمانة تنمية الوعي لدى الشباب بالقضايا والتحديات التي تواجه مسيرة البناء والتنمية للدولة، والآثار السلبية لهذه المشكلات على الفرد والمجتمع.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن المبادرة جاءت لتستعيد دور الجامعات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني في مساندة الدولة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية، ودفع عجلة التنمية، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، وما ينتج عنها من آثار سلبية، ومساهمتهم في مواجهتها، وكذلك تفعيلًا واستمرارًا لعودة الأنشطة الطلابية لدورها الساطع في توعية الطلاب بأهم القضايا والتحديات.

ومن جانبه، أوضح وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، أن المبادرة يتعاون فيها مع الجامعة العديد من الجهات والمؤسسات تشمل المنطقة الأزهرية، والكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا، والمجلس القومي للصحة والسكان، والمرأة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، والكليات الطبية، ومديرية الصحة، ومركز المشروعات الحرفية واليدوية بجامعة المنيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.