بالأسماء.. مدير أمن المنيا يعتمد الحركة الداخلية لقيادات الشرطة

اعتمد اللواء محمد حسان عبد التواب، مدير أمن المنيا، حركة تنقلات ضباط الشرطة الداخلية، التي شملت تغييرات واسعة بين ضباط المباحث بمختلف المراكز والأقسام.

وتضمنت الحركة، تعيين العميد وفيق فوزي، مديرا لإدارة الحماية المدنية، والعميد يوسف حنا، مديرا للنجدة، والعميد محمد خيري، مأمورا لمركز مغاغة، والعقيد أحمد سعد، وكيلا للحماية المدنية، والعقيد محمد عامر، رئيسا لقسم تصاريح العمل، والعقيد هيثم فاروق، رئيسا لمباحث المرور، والمقدم محمود سرحان، رئيسا لمباحث قوات الأمن، والمقدم حسن شلبي، وكيلا لمرور المنيا، والمقدم مصطفى عثمان، مأمورا لمركز ديرمواس، والمقدم أحمد أيمن العدل، مأمورا لمركز العدوة، والمقدم هيثم ماهر، رئيسا لمباحث التموين، والمقدم مصطفى سمير، وكيلا لقسم التحريات.

وشملت الحركة، تعيين العقيد محمد صلاح الدالي، مأمورا لمركز ملوي، والعقيد محمد إبراهيم عثمان، مأمورا لمركز بني مزار، والعقيد أحمد مجدي العباسي، مأمورا لمركز مطاي، والعقيد حسام الدين نبيه غريب، مأمورت للمنيا الجديدة، والعقيد محمود الحلواني، مأمورا بسمالوط شرق، والمقدم محمد صبري وهبة، مأمورا لأبو قرقاص، والمقدم محمد جاب الله، مأمورا لقسم المنيا.

وشملت الحركة تعيين العقيد عمرو حسن، مفتشا لمباحث قسم شرطة المنيا، والمقدم بلال الجنايني، معاونا لمباحث المرور، والرائد جاد الله صدقي، رئيسا لمباحث القسم، والرائد علي سمير، رئيسا لمباحث مركز ديرمواس، والرائد عمرو وفائي، رئيسا لمباحث الأموال العامة، والرائد محمد بكر، رئيسا لمباحث مركز ملوي، والرائد الحسيني جابر، رئيسا لمباحث مركز مغاغة.

وأبقت الحركة على المقدم محمد منير، رئيسا لمباحث مركز المنيا، والرائد مصطفى عبد الحكيم، رئيسا لمباحث قسم ملوي، والرائد محمد عليوه، رئسيا لمباحث سمالوط شرق، والرائد محمد صلاح، رئيسا لمباحث مركز العدوة، والرائد الحسيني الشاروني، رئيسا لمباحث سمالوط غرب، والرائد عبد الوهاب أبو طالب، رئيسا لمباحث مركز أبو قرقاص، والرائد يحيى شاهين، رئيسا لمباحث مركز بني مزار، والرائد مصطفي عمر، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، والرائد محمد سامي رئيسا لمباحث مطاي.

وكان وزير الداخلية، قد صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام 2021 منذ أيام في إطار تطوير آليات العمل الشرطي، لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وجميع صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة، وذلك للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، ولتعزيز مديريات الأمن، والجهات الخدمية الجماهيرية، بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعى والنفسي والوظيفي.