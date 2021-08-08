عاجل.. أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة دلال عبدالعزيز بمسجد المشير

يؤم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد المشير طنطاوي.

تفاصيل جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان الإعلامي، رامي رضوان، زوج الفنانة دينا سمير غانم، ابنه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، أعلن تفاصيل وموعد جنازة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية صباح أمس السبت عن عمر يناهز 61 عاما، قائلا: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء».

كان رامي رضوان، كان كشف تدهور حالة دلال عبدالعزيز الصحية مؤخرًا، مؤكّدًا أنَّ الفريق المعالج كان يبذل جهودًا كبيرة، وأن الوضع الصحي صعب للأسف الشديد.

وزيرة الثقافة تنيب مستشارها لحضور جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

من جانبها، أنابت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مستشارها لشئون السينما؛ لحضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وصلاة الجنازة عليها ظهر اليوم، من مسجد المشير بالتجمع الخامس؛ نظرًا لعدم تواجدها في القاهرة بسبب ظروف العمل.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، قد أمّ المصلين في صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم، في 21 مايو الماضي عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، ناعيًا الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.