خاص.. صور نادرة لـ الفنانة دلال عبد العزيز قبل بدايتها الفنية

صدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والمصريين بوجه عام إثر رحيل الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد في أبريل الماضي لتفارق الحياة اليوم وتودع الجمع تاركة خلفها ألما عميقا لابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم وأزواجهما لن يفارقهم مهما طال الزمن، وتلحق بزوجها الراحل سمير غانم الذي في مايو الماضي.

مراحل حياتية مختلفة مرت بها الفنانة دلال عبد العزيز، قبل أن تصبح النجمة والفنانة والأم القديرة ويحفر اسمها بحروف من ذهب ونور في ذاكرة الدراما والسينما المصرية، وحصلت «الوطن» على صور نادرة للراحلة دلال عبد العزيز وبجوارها مجموعة من أصدقائها أثناء دراستها بإحدى مدارس محافظة الشرقية.

صورة الفنانة دلال عبد العزيز في المرحلة الثانوية

وتعود الصور النادرة إلى فترة المرحلة الثانوية، حيث التحقت الفنانة دلال عبد العزيز بمدرسة الثانوية بنات في الزقازيق مسقط رأسها، بمحافظة الشرقية، وكانت حينها مديرة المدرسة فوزية سعد، وظهرت «دلال» في الصورة مع زملائها في اتحاد الطلبة، وزملاء من مدرسة أخرى، لتكون تلك الصورة علامة مميزة على فترة حياة الفنانة الجميلة الراحلة التي تركت اليوم فراغا كبيرا في قلوب المصريين.

وتجمع في الصور عدد من زملاء الفنانة دلال عبدالعزيز، أبرزهم «مي المسلمي وناهد شلتوت وإيمان»، وبعضهم في مراحل مختلفة من الثانوية.

بداية الفنانة دلال عبد العزيز الفنية

نما عشق التمثيل داخل قلب الفنانة دلال عبد العزيز منذ الصغر، إذ خاضت تجربة التمثيل في فريق مسرح المدرسة، بقيادة المخرج محمد ريحان، وبعد تخرجها في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، وانتقلت بعد ذلك إلى القاهرة، حيث اكتشفها نور الدمرداش، وشاركت التمثيل مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية «أهلا يا دكتور»، ليلمع بعدها اسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في أرجاء الوسط الفني.

قدمت دلال عبدالعزيز العديد من الأعمال الفنية طوال مشوارها الفني، وكان من المنتظر أن تطل على جمهورها في رمضان الحالي، من خلال مسلسل «عالم موازي» مع ابنتها دنيا سمير غانم، ولكن شاء القدر أن تتوفى قبل أن تقدم العمل الفني الذي كان سيجمع بينها وبين زوجها الراحل وابنتيها للمرة الأخيرة، وآخر الأعمال الفنية التي قدمتها هي مسلسل ملوك الجدعنة.