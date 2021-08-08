حملات بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة ضد مروجي المخدرات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فـي المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتي قسمي شرطة «أول وثان أكتوبر» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 2 طبنجة - 3 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من مخدر الهيروين – كميات من مخدر الإستروكس.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط وبحوزته عدد 2 أسطوانة بداخلها كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول، وذلك أثناء تواجده بأحد مواقف الأتوبيسات بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات؛ بقصد الإتجار