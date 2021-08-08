إيمي ودنيا ترافقان جثمان والدتهما استعدادا لأداء صلاة الجنازة (فيديو)

صرخات مكتومة تدمي القلوب، ابنتا الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز يعيشان آلام الفراق، في أقل من 3 أشهر لم تذق روحهما السكينة، مشتّتيّن بين الحزن على رحيل وتد الأسرة الصغيرة وآلام معاناة رمز الحب والاحتواء مع المرض، حتى لفظت «الأم» أنفاسها الأخيرة لتحلق بحبيب العمر، ومن جديد تحتضن دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي جثمان الحبايب بمجاورتهما نعش الفنانة دلال عبدالعزيز في سيارة نقل الموتى، متجهين إلى مسجد المشير وهو المكان ذاته الذي شُّيع منه جثمان الفنان سمير غانم في مايو الماضي.

ترافق «الوطن» أحباب الأسرة الفنية في تشييع جثمان دلال عبدالعزيز، راصدين بالفيديو نقل الجثمان من مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم التوجه إلى مقابر العائلة.

العديد من السيارات تسير إلى جوار وخلف عربية نقل الموتى التي يمكث بداخلها جثمان الفنانة الراحلة ويرافقها ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، اللتان وصلتا صباح اليوم إلى مستشفى الشيخ زايد رفقة الفنان حسن الرداد.

دعوات الملايين تلاحق ابنتي الراحلين لتجاوز أزمة فقدان والديهما في فترة قصيرة، خاصة بعد انهيارهما أمس داخل الغرفة التي كانت تعالج بها دلال عبدالعزيز، خلاء نقلها لثلاجة الموتى بعد وفاتها، ظهر أمس، متأثرة بتداعيات إصاباتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 61 عاما.