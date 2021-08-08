نتيجة الثانوية العامة 2021.. استمرار أعمال التصحيح

بدأ العدد التنازلي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وسط حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور، حول مؤشرات نتيجة الثانوية العامة هذا العام خاصة مع تطبيق نظام البابل شيت ونظام الأسئلة الجديد (الأختيار من المتعدد) والذي يعتمد علي الفهم والتحليل وفهم مخرجات التعليم وليس الحفظ والتلقين، رغم تأكّيدات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن مؤشرات التصحيح مطمئنة، وأنَّ المؤشرات التي يتم تداولها ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ أعمال التصحيح الالكتروني مستمرة بشكل جيد بالمدينة التعليمية وبسرية تامة وفقاً لضوابط وآليات تم وضعها لضمان الشفافية والعدالة بين الطلاب، مشيراً إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تصحيح عدد كبير من المواد بامتحانات الثانوية العامة، سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ مؤشرات النجاح للمواد التي تمّ الانتهاء من تصحيحها «مطمئنة جداً» ومقاربة للعام الماضي، وليس كما يردده البعض بانخفاض نسب النجاح في بعض المواد، قائلاً إنَّ الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وسيتمّ تطبيق كل ما يحقق مصلحة الطالب خلال التصحيح.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. رصد وتجميع الدرجات بداية الأسبوع المقبل

وأوضح المصدر، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، في الجزء الثاني من منتصف شهر أغسطس الجاري، في حد أقصي يوم 18 أغسطس، مشيراً إلى أنَّه مع بداية الأسبوع المقبل تبدأ عمليات رصد الدرجات وتجميع نتائج الطلاب ورصدها ومعرفة نسب النجاح هذا العام ومقارنتها بالأعوام السابقة، ثم يتمّ تحديد أوائل الثانوية العامة 2021 للشعبتين (العلمية والإدبية) ثم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع المصدر، أنَّه من المتوقع أن تقل أعداد المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة 2021، هذا العام، خاصة أنَّ التصحيح إلكتروني من خلال الماسح الضوئي، ولا يتدخل فيه أي عنصر بشري سواء في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، لافتاً إلى أنَّ فتح باب التظلمات في اليوم التالي من اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة.