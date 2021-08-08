وصول سمير صبري ودرة إلى مسجد المشير لتشييع جثمان دلال عبد العزيز

وصلت منذ قليل، الفنانة نهال عنبر، ودرة برفقة زوجها، والفنان سمير صبري وسوزان نجم الدين إلى مسجد المشير، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت أمس السبت، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

كما توافد عدد من الفنانين لمسجد المشير منهم الفنانة شيرين، وإلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي من أجل أداء صلاة الجنازة على الفقيدة.

ومنعت أسرة سمير غانم تصوير جثمان دلال عبد العزيز بمسجد المشير، ووضعت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، حيث وصل الجثمان منذ قليل؛ استعدادًا لأداء صلاة الجنازة.

انهيار شقيق سمير غانم

دخل حسام غانم، شقيق الفنان سمير غانم في نوبة بكاء شديدة، أثناء خرج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى زايد التخصصي، لأداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

ووقفت الفنانتان شمس البارودي، وسهير البابلي، برفقة ابنتيها دنيا وإيمي على غُسل الفنانة الرحلة دلال عبد العزيز، داخل مستشفى زايد التخصصي، قبل أداء صلاة الجنازة على الراحلة.

وظلت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في العناية المركزة لأكثر من 90 يوما للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي آثر على الرئة مما أحدث تليف بها، وكانت تعجز على التنفس بصورة طبيعية وتحتاج إلى جهاز الأكسجين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس السبت؛ ليسطير الحزن على الوسط الفني وكل محبي عائلة سمير غانم.