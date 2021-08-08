نيللي كريم تدرس تأجيل زفافها بسبب وفاة دلال عبد العزيز

يأتي موعد زفاف الفنانة نيللي كريم، بالتزامن مع وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت، بعد أكثر من 90 يوما قضتها داخل العناية المركزة بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مقرب من نيللي كريم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تدرس مع زوجها المستقبلي هشام عاشور، تأجيل الزفاف، على أن يقتصر الأمر على عقد قران دون أي مراسم احتفال، خاصة أنها أجرت كل الترتيبات الخاصة بالزفاف.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد أكدت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة ارتباطها بهشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش رامي عاشور، وحددت يوم 11 أغسطس الجاري موعدًا لإقامة حفل زفافها في الساحل الشمالي.

وكان من المقرر أن تحتفل نيللي كريم بهذه المناسبة داخل أحد المنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث قررت توجيه دعوات الحفل لعدد محدود من أصدقائها داخل الوسط الفني، أبرزهم آسر ياسين ويسرا ودرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار مصدر مقرب أنها اتفقت مع الماكيير عبدالله الرفاعي، علي وضع لمساته علي وجهها ليلة الزفاف، لافتاً إلي أنه من المقرر أن تقضي شهر العسل خارج مصر.