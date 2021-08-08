من فتحية محمود حلمي التي ستدفن دلال عبد العزيز بجانبها؟

فتحية محمود حلمي، اسم موجود على قبر الفنانة دلال عبد العزيز، ليتساءل الجميع عن اسم السيدة التي ستدفن بجوارها الفنانة الراحلة، اليوم، بعد أداء صلاة الجناة على جثمانها عقب صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

لماذا اسم فتحية محمود حلمي موجود على قبر دلال عبد العزيز

فتحية محمود حلمي التي يتواجد اسمها على قبر دلال عبد العزيز، هي ووالدة الفنان الراحل سمير غانم، التي دفنت في نفس القبر بعد وفاتها، حيث إنها المقابر الخاصة بعائلة الفنان سمير غانم وتأسست في 1973؛ وفقا لتصريحات شقيق الفنان الراحل حسام غانم.

وأوصت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، أن تدفن في نفس المقابر بجانب زوجها الراحل الفنان سمير غانم، حيث إنها لم تكن تعلم بخبر رحيله حتى وفاتها، لأن أسرتها كانت ترفض إخبارها بذلك؛ خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية.

وتوافد عدد من الفنانين على مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، من بينها ميرفت أمين، بوسي شلبي، شمس البارودي، سهير البابلي، هالة صدقي، شيرين، المنتج أحمد السبكي والفنان محمد الشقنقيري، بالإضافة إلى عائلة دلال عبد العزيز، بينما دخل حسام غانم شقيق الفنان سمير غانم في حالة انهيار .وقد فرضت عائلة الفنانة الراحلة إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الخصوصية ومنع التصوير بالإضافة إلى منع دخول الصحفيين والمراسلين.

وظلت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في العناية المركزة لأكثر من 90 يوما للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي آثر على الرئة مما أحدث تليف بها، وكانت تعجز على التنفس بصورة طبيعية وتحتاج إلى جهاز الأكسجين.