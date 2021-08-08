5 سنوات حبس و50 ألف جنيه غرامة.. تعديلات جديدة «عشان متضربش مراتك»

قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروعات قوانين للبرلمان، بهدف الحد من مكافحة العنف الأسري وضرب الزوجات أو الأزواج، وسط مطالبات بتشريع يحد من العنف الأسري، خاصة أنّ بعض الجرائم تصل إلى القتل.

تشريع جديد بحبس من يضرب زوجته 5 سنوات

وقالت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنّها تقدمت منذ فترة بمشروع قانون بتعديلات على قانون جديدة العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

ودعت النائبة عبر «الوطن»، إلى سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، مع عودة مجلس النواب للانعقاد، لوضع عقوبة على الجريمة، خاصة إذا نتج عن ذلك العنف عجز أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وحال الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.

مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء الزوجي

بدورها، أوضحت أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أنّها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء الزوجي، سواء كانت الزوجة أو الزوج، خاصة مع زيادة العنف الزوجي في المجتمع.

وأرجعت أمل في تصريح لـ«الوطن»، زيادة العنف الأسري إلى الظروف المادية والاقتصادية الصعبة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها بصورة سيئة، فضلا عن التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا، والجلوس لفترة طويلة داخل المنزل، ما تسبب في زيادة المشكلات، كما أنّ ارتفاع درجات الحرارة أصاب كثيرون بـ«العصبية الزائدة»، وهو مؤثر لا يجب الاستهانة به.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنّ القانون الذي ستتقدم به للبرلمان، يتضمن نصا يلزم الرجل والمرأة بحضور دورات تدريبية في مراكز متخصصة قبل الزواج، لمساعدتهم على استيعاب الحياة الجديدة، فضلا عن وجود تشريع يجرّم زواج القاصرات ويضع عقوبة قوية لمن يرتكبه، وهو ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث طالب بقانون مستقل يجرّم زواج القاصرات.

تغريم من يضرب زوجته 50 ألف جنيه

من جانبها، أشارت آمال رزق، عضو مجلس النواب، إلى أنّ البرلمان بانتظار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يتصدّر أولويات مجلس النواب، معتبرة أنّه أهم الحلول لمواجهة عدد من القضايا ومنها العنف الأسري.

وتابعت النائبة لـ«الوطن» أنّ القانون تأخر كثيرا، وأثار كثير من الجدل، لكن لا بد من الانتهاء منه، حيث ينتظر إقراره ملايين المصريين، ويضع حلولا كثيرة لمشكلات النفقة والخطبة الحضانة والإطالة في الحصول علي قائمة المنقولات.

وطالبت رزق، بتشريع ينص على فرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه حال ضرب الزوج لزوجته ضربا يترك آثار جسدية ونفسية جسيمة عليها، مشيرة إلى أنّ نسبة المرأة المعيلة في مصر بلغت نحو 40% نتيجة العنف، بحسب دراسات حكومية رسمية.