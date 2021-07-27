عاجل.. مجلس النواب يوجه اللوم للنائب عبد العليم داود

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على تقرير لجنة القيم والخاص بتوجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داود بشأن ما بدر منه من إساءة لمجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الأول للمجلس .وتحدبدا فى الجلسة العامة التى انعقدت يوم ٢٩ يناير من العام الجارى .

عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الديتورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ تحويل الموضوع برمته إلة لجنو القيم وذلك للنظر والتحقيق والاستماع إلى اقوال النائب محمد عبد العليم دوود .وقال:انه تم تشكيل لجنة فرعية منبثقه عن لجنة القيم وأوصت اللجنة الفرعية المنبثق من لجنة القيم بتوجيه اللوم للنائب المذكور وتم عرض الامر على لجنة القيم والتى وافقت على توجيه اللوم للنائب محمد علد العليم داود .وذلك بتاريخ الاجتماع الذى عقدته اليوم .

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى : أحرص كل الحرص على المعارضه قبل الاغلبية والتزم بنصوص اللائحة الداخلية ،ولذلك ادعو الجميع على تأدية الأمانة التى حملها لنا الشعب المصرى .

أزمة النائب محمد عبدالعليم داود

وكان النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد السابق ، قد قال إنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشأن ما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة. وأوضح النائب، أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أى اتهام لأى حزب بعينه. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة" 28" على أن تتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين. كما نصت المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.