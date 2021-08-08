حرائق الغابات في اليونان تجبر المئات على الفرار.. والدفع بـ89 سيارة إطفاء

كافح مئات عناصر الإطفاء، اليوم الأحد؛ للسيطرة على حرائق في جزيرة إيفيا اليونانية أتت على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر ودمّرت منازل وأجبرت سياحًا وسكانًا على الفرار، كما انتشرت النيران لتصل منطقة بيلوبونيز في جنوب غرب البلاد، لكن تراجعت حدة الحرائق المشتعلة في ضاحية شمال أثينا.

وتواجه اليونان وتركيا حرائق مدمّرة منذ نحو أسبوعين فيما تشهد المنطقة أسوأ موجة حر منذ عقود، وأشار مسؤولون وخبراء إلى وجود رابط بين أحداث طقس غير مألوفة كهذه والتغير المناخي.

وأدت الحرائق حتى الآن إلى مقتل شخصين في اليونان وثمانية في تركيا المجاورة، فيما نقل العشرات إلى المستشفيات، وبينما خففت الأمطار من حدة الحرائق في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال اليونان تعاني في ظل درجات حرارة مرتفعة للغاية، وتحوّلت الطبيعة وغابات الصنوبر الكثيفة في إيفيا التي جعلتها وجهة للسياح إلى كابوس لعناصر الإطفاء، كما حوّلت الحرائق في ثاني أكبر جزيرة يونانية تقع شرق العاصمة آلاف الهكتارات إلى رماد ودمّرت منازل، وتم إجلاء الآلاف فيما هرب مئات السكان والسياح على متن عبّارات.

وساهم نحو 260 عنصر إطفاء يونانيا مزودين بـ66 سيارة إطفاء في مكافحة حرائق إيفيا، بمساعدة 200 عنصر آخر من أوكرانيا ورومانيا مع 23 سيارة إطفاء وسبع طائرات.

وقال مسؤول في جهاز الإطفاء وفقًا لصحيفة «إليفثيروس تيبوس» اليونانية، إن الحرارة الناجمة عن الحرائق في إيفيا وغيرها شديدة لدرجة أن المياه من الخراطيم والطائرات تتبخر، قبل وصولها إلى النيران.

والتهمت ألسنة اللهب منازل في قرى إلينيكا وفازيليكا وبساروبولي، وتم إجلاء 9 أشخاص من شاطئ أحاطت به النيران قرب قرية بساروبولي الساحلية، وفق ما أعلنت وكالة «آنا» الإخبارية، كما وضعت عبّارات وسفن حربية في حالة تأهب قبالة الساحل لإجلاء القاطنين.