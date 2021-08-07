عاجل.. مصر ترسل طائرتين للمساهمة في السيطرة على حرائق اليونان

أقلعت طائرتى هليكوبتر «شينوك»، مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها، وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما يأتى ذلك فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التى تتعرض لها.