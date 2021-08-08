دنيا سمير غانم تحمل نعش والدتها دلال عبد العزيز

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم وسط مجموعة من أقاربها وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وهي تحمل نعش والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، حيث بدأت صلاة الجنازة منذ قليل بمسجد المشير.

ووصل عدد من نجوم الفن إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، منهم الفنان سمير صبري، إلهام شاهين، الاعلامية بوسي شلبي، الفنانة درة، وحرص على الحضور أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلي أحمد زاهر .

وترافق كلا من الفنانة إيمي سمير غانم ودنيا جثمان والدتها دلال عبد العزيز، التي خرجت منذ قليل من مستشفى زايد التخصصي، ووصلت إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة، حيث أنها وافتها المنية مساء أمس السبت، بعد معاناة مع تداعيات فيروس كورونا.

وقد وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة مؤثرة إلى الراحلة الفنان دلال عبد العزيز وسمير غانم اللذان رحلا عن عالمنا متأثرين بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسكم بالدنيا يا حبايبي مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي منغيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوه وضحكتكم وجمالكم».

وتابع رامي رضوان: «الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم. و يا بخت أهل الجنة بكما وإلى حبيب قلبي، زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله مالاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك. مافيش كلام يكفي».

واختتم رامي رضوان قائلًا: «يا بخت اللي أهلهم زيكم.. ويا بخت اللي يناسب زيكم هتوحشوني قوي وحاجات كتيييير فقدت طعمها بعد رحيلكم اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب».