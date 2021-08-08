انهيار إلهام شاهين في جنازة دلال عبد العزيز: «ربنا يصبر دنيا وإيمي»

دخلت الفنانة إلهام شاهين في نوبة من البكاء، بمجرد وصولها إلى مسجد المشير طنطاوي لصلاة الجنازة على صديقة عمرها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت؛ متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

وحاول عدد من المتواجدين أن يهدئوا حالة الانهيار التي دخلت فيها الفنانة إلهام شاهين.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أعربت إلهام شاهين عن حبها وتقديرها للفنانة دلال عبد العزيز، قائلة: «ربنا يرحمها يارب كانت ست جدعة وكفاية محبة الناس دي كلها ليها».

ودعت إلهام شاهين لإيمي ودنيا سمير غانم، بالصبر على فراق والديهما، قائلة: «ربنا يصبر دنيا وإيمي حبايبي ويقويهم على الابتلاء اللي هما فيه يا رب».

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز منذ قليل، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الفنانين ومنهم شريف منير وهاني رمزي ورامي إمام ودرة ونهال عنبر وغيرهم، والجثمان في طريقه إلى مقابر الوفاء والأمل.