وزير التعليم العالي يهنئ القيادة السياسة وشعب مصر بالعام الهجري الجديد

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأعرب وزير التعليم العالي، عن أمنياته بأن يجعل الله سبحانه وتعالى العام الهجري الجديد، عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.