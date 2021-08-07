مشرف التنسيق بـ«التعليم العالي»: «اختبار القدرات ملهوش علاقة بالنتيجة»

قال سيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه يحق لكل طالب خضع لامتحانات الثانوية العامة العام الجاري، أن يتقدم لاختبار القدرات الذي تقدمه الكليات المختلفة، مثل الإعلام أو الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية الثلاث.

وأضاف «عطا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وسالي شاهين، على فضائية «DMC»، أنه لا يوجد شرط لتقدم الطلاب للخضوع لاختبارات القدرات سوى خضوعهم لاختبارات الثانوية العامة فقط، والتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي سيكون متاحا لمدة 24 ساعة، «ملهاش دعوة بالنتيجة، وإحنا فاتحين الموقع، ومن حق الطالب إنه يقدم في جميع الاختبارات، وبيحدد للطالب اليوم والساعة».

وأوضح أن نتيجة اختبارات القدرات الخاصة للطلاب تصل من الكلية لمكتب التنسيق، إما لائق أو غير لائق، وفي حال لم يستطيع الطالب الحصول على درجات تؤهله لدخول تلك الكلية التي خضع للاختبار ونجح فيها، فلن يدخلها، حيث إن المجموع شرط أساسي بجانب اختبار القدرات لدخول الكلية.

وأكد أن اختبارات القدرات لا يوجد بها تظلمات أو إعادة للامتحانات، وآخر يوم للتقدم والخضوع لاختبار القدرات هو 19 أغسطس المقبل، «الطالب بيدخل على موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم القومي، وبتظهر له الصفحة بتاعته والإدارة التعليمية، وبيقدر يسجل امتحان القدرات اللي محتاجه، وبيتم اختيار اليوم والكلية اللي هيروح ليها، والطالب بيطبع إيصال من على الموقع ويتوجه للكلية مباشرة في اليوم اللي حدده الموقع للاختبار».