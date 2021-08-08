النظرة الأخيرة.. انهيار دنيا وإيمي سمير غانم أثناء دفن دلال عبد العزيز

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم، أثناء تشييع جثمان والدتهما الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

دموع لا تتوقف منذ اللحظة الأولى لظهور الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم منذ بدء صلاة الجنازة على والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز.

وحاول كثير من الفنانين تهدئة دنيا وإيمي سمير غانم عن البكاء والتماسك، ولكنهما بمجرد أن وصلا إلى مقابر الوفاء والأمل لدفن جثمان والدتهما لم يتمكنا من التماسك ودخلا الثنائي فى حالة من الانهيار مودعين والدتهما التي فقدوها بعد رحيل والدهما الفنان سمير غانم، بوقت قصير.

وحرص أزواجهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، على الوقوف بجانبهما في هذه اللحظة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة إلهام شاهين ولبلبة وشيرين.

كما حرص عدد كبير من الفنانين على التواجد في المقابر لحظة تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، إلى مثواها الأخير ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد ومنى الشاذلي.

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عالمنا مساء أمس السبت، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا وتداعياته، حيث تواجدت في المستشفى لأكثر من 90 يومًا.