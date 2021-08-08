بدءا من 2022.. «هوندا» تسمح بدخول Acura NSX GT3 إلى حلبات السباق

أعلنت شركة تطوير أداء «هوندا» أن سيارة Acura NSX GT3 المُحسّنة والمعروفة باسم NSX GT3 Evo22، ستتنافس على حلبات السباق في جميع أنحاء العالم، اعتبارًا من عام 2022.

ويتميز أحدث تطور لسيارة Acura NSX GT3 الحائزة على العديد من البطولات بعدد من التنقيحات المهمة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الفريق والسائق، وستوفر أداءً أكثر اتساقًا عبر مجموعة واسعة من الظروف والسائقين.

وقال مدير رياضات السيارات التجارية جون وايتمان: «يسعدنا أن نعلن عن هذا التطور الأخير لسيارة Acura NSX GT3 الناجحة للغاية بالفعل، وقد فازت NSX بالسباقات والألقاب في أرقى سلسلة GT3 في العالم، فإننا نؤمن باستمرار بتحسين منتجاتنا وتقديم أفضل المعدات الممكنة والدعم لفرق Acura Motorsports».

وسيحتوي الإصدار الجديد من Evo22 على مبردات داخلية مطورة لضمان الاتساق في أداء المحرك في مجموعة واسعة من الظروف؛ ومراجعات نظام العجلات لتغيير الإطارات بشكل أسرع.

كما ستتوفر خيارات جديدة لنظام تكييف الهواء والمصابيح الأمامية، وستظل NSX GT3 Evo22 متاحة للطلبات الجديدة، وسيجري اعتمادها حتى عام 2024.

و«أكيورا» هي لوحة سيارات رائدة توفر أداءً دقيقا التزامًا بالتصميم المعبّر والأداء العالي والهندسة المبتكرة، وكلها مبنية على أساس الجودة.

وتتميز مجموعة «أكيورا» بخمسة طرازات مميزة - سيارات السيدان الرياضية ILX و TLX ، وسيارات RDX و MDX الرياضية متعددة الاستخدام، وجميع طرازات عام 2021، ومركبات «أكيورا» الأحدث المباعة في أمريكا مصنوعة في الولايات المتحدة.