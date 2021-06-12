هوندا تقدم لمحة أولى عن «سيفيك هاتشباك» 2022 قبل طرحها: جديدة كليا

قدمت شركة «هوندا» اليابانية لمحة أولى عن سيارة 2022 «سيفيك هاتشباك»، وذلك قبل الكشف عنها عالميًا في 23 يونيو الجاري في الحفلة الموسيقية الافتراضية على موقع «YouTube».

وتعتمد «سيفيك هاتشباك» على التصميم الرياضي والشبابي للجيل الحادي عشر من «سيفيك سيدان»، بينما تعرض التصميم الخارجي المستوحى من الطراز الأوروبي، وتعدد الاستخدامات المحسّن بخمسة أبواب، وناقل حركة يدوي بـ6 سرعات.

وتم بناء «سيفيك هاتشباك» في الولايات المتحدة لأول مرة، وسيتم إنتاجها في مصنع هوندا جرينسبيرغ بولاية إنديانا، وستصل إلى وكلاء هوندا في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتبر سيارة هوندا سيفيك من أكبر الطرازات لدى شركة هوندا التي تحقق أعلى مبيعات داخل الشركة بفضل جمعها بين التصميم الرياضي والجذاب في الوقت ذاته، وتلبياتها جميع الأذواق لمحبي قيادة السيارات، وتتوقع الشركة أن تحصل السيارة «سيفيك هاتشباك» الجديدة على نسبة قوية من المبيعات داخل الشركة.

وسيتم إصدار مزيد من المعلومات حول 2022 «سيفيك هاتشباك»، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي والفيديو في 23 يونيو الجاري.

وتقدم هوندا مجموعة كاملة من السيارات النظيفة والآمنة والممتعة والمتصلة، والتي تُباع من خلال أكثر من 1000 وكيل هوندا مستقلين في الولايات المتحدة.

وتتمتع هوندا بأعلى متوسط ​​اقتصاد للوقود في الأسطول وأقل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأي شركة كبرى لتصنيع السيارات في أمريكا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA.

وتشمل تشكيلة هوندا سيارات الركاب من سلسلة Civic و Insight و Accord وClarity، إلى جانب سيارات HR-V و CR-V و Passport وPilot الرياضية متعددة الاستخدامات، فيما تشمل تشكيلة سيارات هوندا الكهربائية أكورد هايبرد، وسي آر في هايبرد، وسيدان إنسايت الكهربائية الهجينة.