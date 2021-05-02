«هوندا» تكشف عن الجيل الـ11 من «سيفك 2022» بميزات أمان متطورة

كشفت «هوندا»، اليوم عن سيارة Civic Sedan، الأكثر متعة في القيادة والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في تاريخ الطراز الذي يمتد لما يقرب من 50 عامًا.

تتميز «هوندا سيفيك 2022» الجديدة كليًا بتصميم نظيف وحديث مقترن بمقصورة داخلية عالية التقنية محورها الإنسان ومجهزة بأنظمة أمان نشطة متقدمة.

وتمّ استعراض الجيل الحادي عشر من «سيفيك» في نوفمبر 2020 في نموذج أولي، وهو يواصل تقليد الابتكار وقيادة التصميم وديناميكيات القيادة الرائدة في فئته.

بصفتها أطول لوحة سيارات من إنتاج هوندا، اشترى الأمريكيون أكثر من 12 مليون سيارة سيفيكس منذ عام 1973، مما يجعلها واحدة من أفضل 3 سيارات ركاب مبيعًا في أمريكا على مدار الـ 48 عامًا الماضية، مع مبيعات تزيد على 1.7 مليون وحدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتم إضافة تحديثات عدة في هوندا سيفك أبرزها ما يلي:

- أول شاشة عرض LCD رقمية بالكامل من سيفيك شاشة لمس ملونة قياسية جديدة مقاس 7 بوصات مع إضافة Apple CarPlay وAndroid Auto.

- نظام الصوت Civic-first Bose الفاخر مع 12 مكبر صوت.

- بنية محسنة وجسم أقوى محرك توربو سعة 1.5 لتر أكثر قوة وكفاءة في استهلاك الوقود.

- نظام تعليق وتوجيه مُحدَّث لتحسين التحكم والقيادة.

- وسائد هوائية أمامية جديدة رائدة مصممة لتقليل إصابات الدماغ والرقبة، ووسائد هوائية جانبية للمقعد الخلفي من سيفيك.

- نظام Honda Sensing المحدّث مع كاميرا أمامية واسعة الرؤية الجديدة، بالإضافة إلى نظام المساعدة في الازدحام المروري الجديد والتحكم في الكبح.

في تصميم الجيل الحادي عشر من سيفيك، سعى مصممو ومهندسو هوندا في إعادة النظر في مفاهيم التصميم الخالدة للجيل السابق من سيفيكـ ويستخدم التكنولوجيا والتصميم لتلبية احتياجات السائق والركاب.

كما تمّ تحسين الإضاءة واستخدام تُستخدم إضاءة LED على نطاق واسع للشكل الخارجي، بما في ذلك المصابيح الأمامية الواسعة، ومصابيح التشغيل النهاري، ومصابيح وقوف السيارات، ومصابيح الضباب.